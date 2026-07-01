Sundance Strategies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sundance Strategies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Sundance Strategies ebenfalls 0,020 USD je Aktie eingebüßt.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,040 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,040 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at