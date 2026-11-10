Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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10.11.2026 13:02:00
Sundar Pichai Just Delivered Stunning News About Google Cloud
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) is arguably best known for its internet search and digital advertising business. Its dominance is one of the primary reasons I identified Alphabet as my top "Magnificent Seven" stock to buy at the beginning of the year.
Google Cloud has always been an important part of the business, but it wasn't the main attraction. Artificial intelligence (AI) is changing that equation.
During Alphabet's third-quarter earnings call, CEO Sundar Pichai revealed that Google Cloud revenue surged 103% year over year. "Our AI infrastructure and solutions are the major drivers for Cloud growth and our customers see us as the leading provider here, so there's huge demand," he said.
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|29.10.26
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