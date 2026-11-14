Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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14.11.2026 11:33:00
Sundar Pichai Reported Alphabet's Cloud Revenue Grew 103% Last Quarter While the Gemini App Reached 1 Billion Monthly Users. Is Google Cloud Becoming a Bigger Growth Driver Than Search?
Once again, Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) reported accelerating growth in one critical area of its business. Google Cloud posted a jaw-dropping year-over-year revenue gain of 103% to $30.7 billion during the third quarter. This is on top of a stellar 82% jump in Q2.
CEO Sundar Pichai said that performance was "powered by huge demand for our AI infrastructure and AI solutions." Demand for the company's Tensor Processing Units is also robust.
Furthermore, the Gemini App reached 1 billion monthly active users. For Alphabet, it's the fastest-growing product in history.
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