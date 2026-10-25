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25.10.2026 16:09:00

Sundar Pichai Reported Alphabet's Cloud Revenue Grew 82% Last Quarter While the Gemini App Reached 950 Million Monthly Users. Is Google Cloud Becoming a Bigger Growth Driver Than Search?

When it comes to artificial intelligence (AI), no company has a greater opportunity or threat from the novel technology than Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). The parent company of Google, Android, YouTube, and other platforms is trying to steer its ship toward the AI opportunity head-on, with ChatGPT, Claude, and other chatbots potentially threatening Google Search's monopoly.

So far, this effort has not shown up in the financials, even as Google Search reached an all-time high in revenue last quarter. However, so did Google Cloud, with revenue growing 82% year over year, much faster than any other part of Alphabet's business.

Is Google Cloud now a bigger growth driver than Search?

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