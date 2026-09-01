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WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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01.09.2026 17:37:00

Sundar Pichai Says Alphabet's AI Overviews Now Reach 2.5 Billion Monthly Users as Ad Revenue Hit $82 Billion. Does That Scale Justify Spending Up to $205 Billion on AI Infrastructure This Year?

The massive capital expenditures (capex) of hyperscalers such as Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) have sparked both optimism and concern from investors. The company has said it intends to lay out up to $205 billion in capex this year. That figure reflects management's optimism about artificial intelligence, but such high spending also carries risk.If these investments fail to pay off, it would cause considerable pain to a cash-rich company like Alphabet. Nonetheless, I believe the potential for growth justifies that spending. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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