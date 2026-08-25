A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
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25.08.2026 20:09:00
Sundar Pichai Says Alphabet's AI Products Now Reach Over 2.5 Billion Monthly Users Through AI Overviews. Here's What That Scale Means for Ad Revenue Investors.
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) has an amazing advertising engine that has long been the major driver of the company's revenue. And that revenue has really taken off this year, due in part to its efforts to add artificial intelligence to its operation via its Gemini AI model.AI is helping to generate a growing audience for Google's platform and, in turn, for its advertisers. The company announced in its second-quarter earnings report that AI Overviews were used to deliver search results to more than 2.5 billion users per month. And AI Mode is serving more than 1 billion monthly active users.The bottom line? According to the company, Google Search is providing AI to more people than any other product in the world. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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