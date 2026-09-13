Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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13.09.2026 14:03:00
Sundar Pichai Says Alphabet's Cloud Backlog Hit $514 Billion After 82% Revenue Growth Last Quarter. Is Google Cloud Becoming a Bigger Growth Driver Than Search?
On July 22, 2026, during Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) earnings call, CEO Sundar Pichai said Google Cloud revenue grew 82% year over year in the second quarter, and its backlog hit $514 billion. Cloud appears on track to become Alphabet's biggest long-term growth driver -- but it isn't there yet. Search is still doing the heavy lifting, and it's still growing at a double-digit pace.
However, the cloud backlog is now larger than Alphabet's trailing 12-month revenue of $446 billion through June 30, 2026.
Search is the main growth driver today, but that massive backlog signals where the business is headed over the next decade.
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|292,20
|1,97%
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