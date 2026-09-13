Sundar Pichai Says Alphabet's Cloud Backlog Hit $514 Billion After 82% Revenue Growth Last Quarter. Is Google Cloud Becoming a Bigger Growth Driver Than Search?

On July 22, 2026, during Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) earnings call, CEO Sundar Pichai said Google Cloud revenue grew 82% year over year in the second quarter, and its backlog hit $514 billion. Cloud appears on track to become Alphabet's biggest long-term growth driver -- but it isn't there yet. Search is still doing the heavy lifting, and it's still growing at a double-digit pace.

However, the cloud backlog is now larger than Alphabet's trailing 12-month revenue of $446 billion through June 30, 2026.

Search is the main growth driver today, but that massive backlog signals where the business is headed over the next decade.

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