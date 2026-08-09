Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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09.08.2026 20:54:00

Sundar Pichai's Alphabet Has Grown Google Cloud Revenue 82% Year Over Year. Here's Why That Growth Rate Justifies the Company's Capex Bet.

Artificial intelligence (AI) has become the defining force reshaping cloud computing, with platforms from Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), and Google Cloud embedding generative models, custom accelerators, and agentic tools directly into their ecosystems.These hyperscalers compete not only on storage and compute, but also on how AI can be deployed at enterprise scale. Although Google Cloud trails its rivals in overall market share, the platform's trajectory stands apart: Sustained acceleration far outpaces other industry leaders, providing clear validation for Alphabet's (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) aggressive capital expenditure (capex) plans.Alphabet CEO Sundar Pichai. Image source: Alphabet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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