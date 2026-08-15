Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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15.08.2026 12:45:00

Sundar Pichai's Alphabet Reported Negative Free Cash Flow for the First Time Ever. Here's Why That Milestone Matters for Shareholders.

Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) shares have crushed the market in the past 10 years. They have produced a total return of 759% since August 2016 (as of Aug. 13). Given that incredible past performance, investors might be inclined to always give this business the benefit of the doubt.This perspective is being tested right now, however. The Sundar Pichai-led technology enterprise reported negative free cash flow (FCF) for the first time in its public history.Here's why this milestone matters for shareholders. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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