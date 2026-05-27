Sundaram Brake Linings gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sundaram Brake Linings hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Sundaram Brake Linings hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,98 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,37 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sundaram Brake Linings 904,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 969,6 Millionen INR umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,52 INR, nach 13,15 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sundaram Brake Linings im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,45 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 3,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at