Sundaram Brake Linings legte Quartalsergebnis vor

Sundaram Brake Linings hat am 08.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,350 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 909,8 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 920,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at