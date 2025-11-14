Sundaram Brake Linings: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sundaram Brake Linings lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 7,94 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,73 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 780,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 832,5 Millionen INR umgesetzt.

