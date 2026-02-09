Sundaram Brake Linings vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sundaram Brake Linings hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Sundaram Brake Linings hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,16 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,26 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,66 Prozent auf 841,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Sundaram Brake Linings 883,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at