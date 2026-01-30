Sundaram - Clayton DCD präsentierte Quartalsergebnisse

Sundaram - Clayton DCD stellte am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 23,55 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -20,340 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,29 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,01 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at