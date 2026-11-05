Sundaram - Clayton DCD: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sundaram - Clayton DCD ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sundaram - Clayton DCD die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 23,03 INR gegenüber -29,190 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Sundaram - Clayton DCD im vergangenen Quartal 6,98 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sundaram - Clayton DCD 4,95 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at