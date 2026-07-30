Sundaram - Clayton DCD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sundaram - Clayton DCD stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 26,91 INR gegenüber -26,200 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Sundaram - Clayton DCD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,92 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at