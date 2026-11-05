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05.11.2026 06:31:28
Sundaram Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sundaram Finance hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,88 INR gegenüber 44,29 INR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,34 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sundaram Finance einen Umsatz von 23,90 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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