03.02.2026 06:31:28
Sundaram Finance präsentierte Quartalsergebnisse
Sundaram Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 49,12 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sundaram Finance 41,33 INR je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,52 Prozent auf 25,14 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,95 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
