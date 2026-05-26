Sundaram Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sundaram Finance hat am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 50,28 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sundaram Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 50,17 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sundaram Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,71 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 22,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 186,81 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sundaram Finance 170,53 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,09 Prozent auf 98,16 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at