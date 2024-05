Sundaram Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sundaram Finance hat am 24.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,31 INR, nach 39,31 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,24 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,38 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 130,31 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Sundaram Finance ein EPS von 119,59 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 72,15 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 54,43 Milliarden INR in den Büchern standen.

