Sundaram Finance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sundaram Finance hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 57,71 INR, nach 43,12 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,43 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 23,42 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at