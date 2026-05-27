Sundaram Multi Pap gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sundaram Multi Pap hat am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 396,5 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 443,5 Millionen INR ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,070 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,110 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,37 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at