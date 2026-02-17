Sundaram Multi Pap legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sundaram Multi Pap hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sundaram Multi Pap -0,060 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,07 Prozent auf 260,7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 213,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at