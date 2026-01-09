Sunday: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sunday veröffentlichte am 08.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 10,39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sunday ein Ergebnis je Aktie von -27,720 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,99 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,32 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at