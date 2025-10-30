Sundram Fasteners gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sundram Fasteners lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 7,18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,78 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent auf 15,21 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at