30.01.2026 06:31:29
Sundram Fasteners legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sundram Fasteners stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Sundram Fasteners hat ein EPS von 6,21 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 6,21 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,41 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
