Sundram Fasteners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sundram Fasteners hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,01 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,06 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,33 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,46 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at