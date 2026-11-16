Sundrug: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sundrug hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 63,78 JPY, nach 62,62 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sundrug im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 218,14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 210,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at