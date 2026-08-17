Sundrug verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sundrug hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 68,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 67,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sundrug im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 215,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 207,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at