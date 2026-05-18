Sundrug vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sundrug veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 61,21 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sundrug 59,16 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 206,81 Milliarden JPY gegenüber 198,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 268,36 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Sundrug 262,91 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sundrug im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 842,51 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 801,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at