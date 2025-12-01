Sunex stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sunex hat am 28.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunex ein EPS von -0,090 PLN in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sunex 62,4 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 66,2 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at