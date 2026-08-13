Sunflag Iron Steel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sunflag Iron Steel präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,13 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,79 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at