01.06.2026 06:31:29

Sunflag Iron Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sunflag Iron Steel veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,90 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,40 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,83 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,01 Milliarden INR ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 11,23 INR gegenüber 8,99 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Sunflag Iron Steel im vergangenen Geschäftsjahr 39,39 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunflag Iron Steel 35,34 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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