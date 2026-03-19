Sunflower Sustainable Investments: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sunflower Sustainable Investments äußerte sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,45 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sunflower Sustainable Investments -0,400 ILS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Sunflower Sustainable Investments im vergangenen Quartal 33,5 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunflower Sustainable Investments 43,2 Millionen ILS umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,720 ILS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 ILS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 140,22 Millionen ILS in den Büchern – ein Minus von 19,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sunflower Sustainable Investments 174,64 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at