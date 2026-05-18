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18.05.2026 06:31:29
Sung Moon Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sung Moon Electronics stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Sung Moon Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40,00 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 13,87 Milliarden KRW gegenüber 13,47 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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