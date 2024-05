Sung Moon Electronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sung Moon Electronics präsentierte in der am 16.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Es stand ein EPS von 25,75 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sung Moon Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 43,37 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,14 Prozent auf 11,40 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at