Sung Moon Electronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sung Moon Electronics ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sung Moon Electronics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,49 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 13,82 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at