Sung Moon Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sung Moon Electronics äußerte sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,41 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Sung Moon Electronics 59,78 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,19 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sung Moon Electronics im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,72 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 48,06 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

