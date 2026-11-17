Sung Moon Electronics hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 29,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 33,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 16,13 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 40,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at