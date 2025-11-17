Sung Moon Electronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sung Moon Electronics hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -18,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,88 Prozent auf 11,49 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,82 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at