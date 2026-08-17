Sung Moon Electronics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sung Moon Electronics gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 68,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,42 Milliarden KRW – ein Plus von 19,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sung Moon Electronics 14,57 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at