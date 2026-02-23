Sung Moon Electronics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sung Moon Electronics hat am 20.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,41 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 59,78 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,19 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sung Moon Electronics einen Umsatz von 9,23 Milliarden KRW eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 93,31 KRW. Im Vorjahr waren 127,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 53,72 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 48,06 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at