Sung Tieu ist Publikumspreisträgerin des Preis der Nationalgalerie 2021. BMW ist langjähriger Partner.

Mit dem Ende der Shortlist-Ausstellung des Preis der Nationalgalerie wird die Vergabe des Publikumspreises bekanntgegeben. Sung Tieu wurde in einer Online-Abstimmung als Favoritin vom Publikum ausgewählt. Rund 55.000 Menschen haben die Ausstellung in fünfeinhalb Monaten Laufzeit besucht. Der 11. Preis der Nationalgalerie wurde am 7. Oktober 2021 an Sandra Mujinga verliehen. BMW ist langjähriger Partner des Preis der Nationalgalerie.