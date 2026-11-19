Sungbo Chemicals gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Sungbo Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 146,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -193,000 KRW je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,64 Prozent auf 7,57 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at