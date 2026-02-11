Sungbo Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sungbo Chemicals hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Sungbo Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 625,17 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -269,000 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,49 Prozent auf 1,74 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,90 Milliarden KRW gelegen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1686,91 KRW gegenüber -176,000 KRW im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 64,33 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 59,84 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

