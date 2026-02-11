|
11.02.2026 06:31:28
Sungbo Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sungbo Chemicals hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Sungbo Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 625,17 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -269,000 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,49 Prozent auf 1,74 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,90 Milliarden KRW gelegen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1686,91 KRW gegenüber -176,000 KRW im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 64,33 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 59,84 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.