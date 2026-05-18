Sungbo Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sungbo Chemicals hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 238,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 272,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 44,34 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,93 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at