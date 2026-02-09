Sungchang Enterprise gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sungchang Enterprise hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 215,73 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -71,000 KRW erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,65 Prozent auf 30,76 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,93 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 298,180 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren -52,000 KRW erwirtschaftet worden.

Sungchang Enterprise hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 127,22 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 143,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at