09.02.2026 06:31:29

Sungchang Enterprise gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sungchang Enterprise hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 215,73 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -71,000 KRW erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,65 Prozent auf 30,76 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,93 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 298,180 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren -52,000 KRW erwirtschaftet worden.

Sungchang Enterprise hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 127,22 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 143,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen