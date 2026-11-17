Sungchang Enterprise präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Sungchang Enterprise vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 76,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -70,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Sungchang Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,59 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at