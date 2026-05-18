Sungchang Enterprise vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sungchang Enterprise hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 105,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -110,000 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sungchang Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,05 Milliarden KRW im Vergleich zu 32,45 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at