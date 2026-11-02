Sungold Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sungold Capital hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sungold Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 4,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at